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Megszólaltak a britek: éveket csúszhat a Heathrow reptér bővítése
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Megszólaltak a britek: éveket csúszhat a Heathrow reptér bővítése

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A londoni Heathrow repülőtér szombati közlése szerint a tervezett harmadik futópálya átadása akár 2039-ig is csúszhat a korábban kitűzött 2035-ös céldátumhoz képest.

A légikikötő szóvivője nyilatkozatában kiemelte, hogy a hangsúly kezdettől fogva az építési engedély 2029-es megszerzésén volt, az új futópályát pedig annak kiadásától számított egy évtizeden belül helyeznék üzembe. A Heathrow vezetése szerint a 2035-ös határidő "ambiciózus célkitűzés" volt, amelyhez jelentős szabályozási és szakpolitikai változtatásokra lett volna szükség.

A brit munkáspárti kormány tavaly állt ki a harmadik futópálya megépítése mellett azzal az érveléssel, hogy a beruházás a gazdasági növekedést szolgálja.

A kabinet jóváhagyta a Heathrow 49 milliárd fontos bővítési és korszerűsítési tervét. Ebből mintegy 15 milliárd fontot a már meglévő fejlesztésekre fordítanak, a fennmaradó, nagyjából 33 milliárd font pedig a futópálya megépítését, London körgyűrűjének átvezetését és egy új terminál felhúzását fedezi.

A Londontól nyugatra fekvő Heathrow Európa legforgalmasabb repülőtere, amely jelenleg a kapacitásai csúcsán üzemel. Mindössze két futópályájával jelentősen elmarad európai versenytársaitól, hiszen a párizsi Charles de Gaulle és a frankfurti repülőtér egyaránt 4-gyel, az amszterdami Schiphol pedig 6-tal rendelkezik.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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