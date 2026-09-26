Napokon belül hatalmas amerikai támogatás érkezhet Ukrajnának, csak épp a legfontosabb maradt ki belőle

A PAC-3 típusú légvédelmi rakéták kulcsfontosságúak Ukrajna számára az orosz ballisztikus rakéták és a hiperszonikus Cirkon rakéták elleni védekezésben. A hírügynökség forrása ugyanakkor megerősítette, hogy a segélycsomag – annak ellenére, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan drónokkal és ballisztikus rakétákkal bombázza az ukrán városokat –

nem tartalmaz Patriot elfogórakétákat.

A Trump-adminisztráció a teljes, 400 millió dolláros keretet a 2026-os pénzügyi év végéig, azaz szeptember 30-ig kívánja szerződésekkel lekötni. A hét elején az elnöki kabinet az Ukrajna Biztonsági Támogatási Kezdeményezés (USAI) keretében már 307 millió dollár felhasználásáról döntött, míg a fennmaradó 93 millió dollárt szeptember végéig tervezi leszerződni. Az első szállítmányok – köztük támadófegyverek és páncélozott járművek alkatrészei – szeptemberben már megérkeztek, a teljes csomag kiszállítását pedig 2029 októberéig ígérik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban közölte, hogy Donald Trump véglegesen jóváhagyta a Patriot elfogórakéták gyártási licencének átadását Ukrajnának, bár a gyártás megkezdésének időpontját és az érintett rakétatípusokat nem pontosította. Washington álláspontja ebben a kérdésben többször is változott, hiszen Trump júliusban még nem hozott döntést a licencátadásról, Marco Rubio külügyminiszter pedig szeptemberben arról beszélt, hogy a tárgyalások még zajlanak, és a gyártás beindítása az engedély megszerzése után is évekbe telhet.

A 400 millió dolláros keretet a 2025 decemberében elfogadott, 2026-os védelmi költségvetési törvény (NDAA 2026) biztosította. A Trump-adminisztráció eredetileg az ukrajnai segély kihagyását kérte a büdzséből, de a törvényhozók fenntartották a USAI-programot, sőt 2027-re is további 400 millió dollárt irányoztak elő. A végleges összeg a Szenátus által javasolt 500 millió és a Képviselőház által szorgalmazott 300 millió dollár közötti kompromisszum eredménye.

A Pentagon csak 2026 áprilisában oldotta fel a katonai támogatás zárolását, miután Mitch McConnell szenátor, a szenátusi védelmi költségvetési albizottság elnöke nyilvánosan bírálta a Védelmi Minisztériumot a késlekedés miatt. A felhasználási terv szerint 200 millió dollárt fegyverekre és lőszerekre, mintegy 100 millió dollárt járművekre és alkatrészekre, további 100 millió dollárt pedig logisztikai szolgáltatásokra és a védelmi eszközök Ukrajnába juttatására fordítanak.

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