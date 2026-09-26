Rádiójeleket észleltek egy Naprendszeren kívüli, Földhöz hasonló bolygóról

Az észlelés célpontja a 2008-ban felfedezett, a Földtől 64 fényévre található Béta Pictoris b jelű gázóriás volt, amelynek tömege a Jupiterének több mint tizenegyszerese. A kutatók a 0,85 és 3,5 GHz közötti frekvenciatartományban ismétlődő, erősen körkörösen polarizált rádiókitöréseket, valamint folyamatos rádiósugárzást mutattak ki a bolygó irányából.

A legnagyobb kihívást a bolygó jelének elkülönítése jelentette a jóval fényesebb anyacsillag sugárzásától.

Ehhez a szakemberek ismert pozíciójú kvazárokat használtak viszonyítási pontként, így pontosan meg tudták határozni a jelforrás helyét.

A kvazárok – a galaxisok magjában lévő, szupernagy tömegű fekete lyukak által táplált, rendkívül fényes égitestek – egyfajta kozmikus világítótoronyként szolgálnak a pozíciók meghatározásakor.

A rádiójel nem egy földönkívüli civilizáció üzenete, a sugárzás ugyanis egy természetes, sarki fényhez hasonló jelenségből ered.

Ezt a bolygó mágneses terében mozgó töltött részecskék keltik, a Földön is megfigyelhető aurórákhoz hasonlóan.

Az észlelés révén a kutatók a bolygó mágneses terének erősségét is meg tudták határozni, amire exobolygó esetében most először nyílt lehetőség közvetlen mérés alapján. Az eredmények szerint a Béta Pictoris b mágneses tere több mint háromszázszor erősebb a Jupiterénél, ami összhangban van a fiatal, nagy tömegű gázóriásokra vonatkozó dinamóelméleti modelljóslatokkal.

A felfedezés azért is kiemelkedő jelentőségű, mert bár eddig több mint 6300 exobolygót azonosítottak – köztük olyanokat is, amelyek a lakhatósági zónában keringenek –, közvetlen fizikai jellemzőik, például a mágneses terük erőssége, eddig hozzáférhetetlenek voltak a távoli megfigyelések számára. Az új módszer lehetőséget adhat arra, hogy a jövőben más exobolygók mágneses tulajdonságait is feltérképezzék.

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