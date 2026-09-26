Robbanás történt a turistaparadicsom történelmi városnegyedében, már halálos áldozat is van

Egy nő életét vesztette, öten pedig eltűntek, miután robbanás következtében összeomlott egy lakóépület Athén belvárosában, a turisták által sűrűn látogatott Pláka negyedben.

A péntek este bekövetkezett robbanás egy kétemeletes épületet rombolt le az Akropolisz és a Zeusz-templom közelében. A detonációban három ember megsebesült, emellett a környező épületekben, üzletekben, valamint a közelben parkoló autókban is károk keletkeztek.

A tűzoltók keresőkutyák segítségével kutattak az eltűnt idős házaspár, valamint a négy turista után. Szombat hajnalban a mentőcsapatok egy fiatal nő holttestét találták meg a törmelékek eltakarítása közben.

Az épületből csupán megcsavarodott fémszerkezetek, leszakadt erkélyek és veszélyesen lógó betontömbök maradtak.

A rendőrség közlése szerint a négy turista – akiknek az állampolgárságát egyelőre nem erősítették meg – nem jelentkezett be a péntek délután három órára tervezett repülőjáratára az athéni repülőtéren.

A robbanás pontos okát egyelőre vizsgálják. Harisz Dukasz, Athén polgármestere pénteken úgy nyilatkozott, hogy a detonáció valószínűleg a gázvezeték-hálózattal hozható összefüggésbe.

Forrás: Reuters

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