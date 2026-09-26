Robbanás történt a turistaparadicsom történelmi városnegyedében, már halálos áldozat is van

A péntek este bekövetkezett robbanás egy kétemeletes épületet rombolt le az Akropolisz és a Zeusz-templom közelében. A detonációban három ember megsebesült, emellett a környező épületekben, üzletekben, valamint a közelben parkoló autókban is károk keletkeztek.
A tűzoltók keresőkutyák segítségével kutattak az eltűnt idős házaspár, valamint a négy turista után. Szombat hajnalban a mentőcsapatok egy fiatal nő holttestét találták meg a törmelékek eltakarítása közben.
Az épületből csupán megcsavarodott fémszerkezetek, leszakadt erkélyek és veszélyesen lógó betontömbök maradtak.
ALERT: Family of 4 is among at least 6 missing after a massive explosion shook a historic district in Greece.An explosion hit a building in the Plaka district, next to the Acropolis of Athens and the Temple of Zeus, and it collapsed.Fire services rescued 2 women from an… pic.twitter.com/bsUChKKOzX https://t.co/bsUChKKOzX— E X X A L E R T S (@ExxAlerts) September 25, 2026
A rendőrség közlése szerint a négy turista – akiknek az állampolgárságát egyelőre nem erősítették meg – nem jelentkezett be a péntek délután három órára tervezett repülőjáratára az athéni repülőtéren.
A robbanás pontos okát egyelőre vizsgálják. Harisz Dukasz, Athén polgármestere pénteken úgy nyilatkozott, hogy a detonáció valószínűleg a gázvezeték-hálózattal hozható összefüggésbe.
Forrás: Reuters
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