Sok szépet ígér Románia potenciális új miniszterelnöke, de még hátravan a legnagyobb megmérettetés

Bizalmat kért a parlamenttől az általa javasolt hárompárti kormány számára Siegfried Muresan román miniszterelnök-jelölt szombaton.

A kormányalakítással megbízott néppárti EP-képviselő beterjesztette a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alkotott kabinet névsorát a képviselőház és a szenátus elnökének.

Muresan szerint kormánya folytatni fogja azokat a reformokat, amelyeket a májusban leváltott, Ilie Bolojan (PNL) vezette kabinet megkezdett egy modern, jóléti, igazságos és biztonságos Románia megteremtése érdekében. Azt ígérte: nem emelnek adót, "amint lehet", visszatérnek a 19 százalékos áfára (a tavaly bevezetett 21 százalékról), folytatják az állam karcsúsítását, a bürokrácia visszaszorítását, egységes kormányablakokat hoznak létre.

A miniszterelnök-jelölt szerint ideje a két éve befagyasztott nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket emelni,

de csak a pontos inflációs adatok ismeretében, a 2027-es költségvetés megtervezésénél fogják megállapítani, hogy mekkora emelést bír el az államháztartás.

Az is a kormányprogramban szerepel, hogy a 2009-es népszavazás szellemében, a lakosságcsökkenést kimutató népszámlálási adatoknak megfelelően csökkentsék a parlament létszámát. Muresan ugyanakkor leszögezte: sosem fog olyan intézkedést támogatni, amely hátrányosan érintené a - jelenleg kedvezményes módon parlamenti képviselethez jutó - nemzeti kisebbségek érdekeit.

A Muresan által javasolt kabinetben nem lenne már tárcanélküli miniszterelnök-helyettesi poszt, mindhárom párt kormányfőhelyettese miniszteri tisztséget is betöltene a kormányban. Az államtitkárok számát tárcánként háromra korlátoznák.

A minisztériumokat nem szervezik át,

a Muresan-kabinet 16 miniszterjelöltje közül 10 a jelenlegi PNL-USR-RMDSZ ügyvivő kabinetnek is tagja.

Muresan elismerte, hogy a négypárti Európa-barát nagykoalíciót májusban felrugó, a Bolojan-kabinetet szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szükség lenne kormánya beiktatásához, a PSD nélkül a PNL-USR-RMDSZ koalíciónak mindössze 170 szavazata van a szükséges 233 helyett.

Sorin Grindeanu PSD-elnök azonban több ízben leszögezte: pártja nem járul hozzá Bolojan "megszorításokon alapuló, a szegényeket megsarcoló elhibázott gazdaságpolitikájának" folytatásához és nem szavaz bizalmat a Muresan-kormánynak.

Muresan szombaton azt mondta: ha a bizalmi szavazáson a szociáldemokraták ismét a szélsőjobboldallal azonos álláspontra helyezkednek, senki sem fogja elhinni többé, hogy a PSD egy Európa-barát párt, Romániában pedig tovább mélyül a négy és fél hónapja tartó politikai válság, hiszen megnyílik az út az előrehozott választások előtt.

A képviselőház és szenátus összevont házbizottsága szombat délután úgy döntött:

szerdán rendeznek titkos szavazást a Siegfried Muresan vezette kabinet beiktatásáról

a két ház együttes ülésén. A 13 órakor kezdődő ülésen a miniszterelnök-jelöltnek 30 percet biztosítanak programja ismertetésére, az azt követő politikai vitán az egyes frakciók számarányuknak megfelelő felszólalási időkerettel gazdálkodhatnak.

A Muresan-kabinet miniszterjelöltjeit hétfőn délután, illetve kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok.

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