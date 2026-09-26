Új forródrót létesül az Egyesült Államok és a rivális nagyhatalom között - Túl veszélyessé vált a mesterséges intelligencia

Közvetlen kommunikációs csatornát és állandó párbeszédet hoz létre az Egyesült Államok és Kína a mesterséges intelligenciával (MI) összefüggő nemzetbiztonsági incidensek kezelésére. A Fehér Ház által bejelentett megállapodás célja a világ két vezető technológiai hatalma közötti átláthatóság növelése és az AI jelentette kockázatok mérséklése.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A washingtoni tájékoztatás szerint a felek egy olyan értesítési mechanizmus bevezetéséről állapodtak meg, amelyen keresztül azonnal jelezhetik egymásnak, ha a mesterséges intelligencia alkalmazása nemzetbiztonsági kockázatot idéz elő. A két ország emellett rendszeres egyeztető fórumot is indít az AI fejlődésének, valamint a technológiában rejlő lehetőségek és veszélyek megvitatására.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már a korábbi tárgyalások során is hangsúlyozta, hogy

elengedhetetlen a nagyobb átláthatóság Washington és Peking között.

A most létrejött megállapodás egyben válasz a nemzetközi közösség elvárásaira is.

A technológia rohamtempójú fejlődése miatt az utóbbi időben egyre többen sürgették a két szuperhatalom szorosabb együttműködését, köztük António Guterres ENSZ-főtitkár is, aki korábban kifejezetten szorgalmazta a párbeszéd megkezdését a mesterséges intelligencia jövőjéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images