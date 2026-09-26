Újabb két csúcstalálkozó jön Amerika és Kína között

A Fehér Ház és a kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint a két elnök novemberben a sencseni APEC-csúcson, decemberben pedig a miami G20-találkozón ül ismét tárgyalóasztalhoz. Az újabb egyeztetésekre azután kerül sor, hogy Hszi Csin-ping pénteken befejezte háromnapos washingtoni állami látogatását. A Fehér Ház közleménye szerint

az Egyesült Államok továbbra is aggódik a ritkaföldfémek és más kritikus nyersanyagok ellátási láncaiban tapasztalható fennakadások miatt.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Financial Timesnak elmondta, hogy Kína a puszani csúcson tett, ritkaföldfém-exportra vonatkozó vállalásainak csupán a kétharmadát teljesíti.

A tavaly októberi puszani megállapodás részét képező, egy évre szóló kereskedelmi tűzszünetet Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentése alapján január 10-ig meghosszabbították. Kína azt szerette volna, ha a fegyverszünet Trump hivatali idejének végéig tart, az amerikai kormányzat azonban ezt elutasította mindaddig, amíg Peking nem gördít kevesebb akadályt a ritkaföldfémek kivitele elé.

A két fél által kiadott nyilatkozatok között ugyanakkor figyelemre méltó eltérések is akadtak. Kína szerint a két ország hadserege megállapodott egy válságkommunikációs szándéknyilatkozat kidolgozásában, amit a Trump-kormányzat határozottan cáfolt. Egy amerikai tisztviselő szerint ez nem felel meg a valóságnak, mivel a téma szóba sem került a megbeszéléseken. Tajvan kérdése egyik hivatalos közleményben sem szerepelt. Szombaton Trump maga is megerősítette, hogy nem igazán érintették Tajvan ügyét, ami több elemzőt meglepett.

A tárgyalásoknak akadtak közös pontjai is, hiszen mindkét fél elítélte a nemzetközi vízi utakon – különösen a Hormuzi-szorosra utalva – kivetett vámokat, emellett megerősítették a konstruktív, stratégiai stabilitáson alapuló kapcsolatok kiépítésének szándékát. Az Egyesült Államok elismerte Kína lépéseit a fentanil-prekurzorok kiviteli ellenőrzése terén, de további intézkedéseket sürgetett az illegális szerek észak-amerikai drogkereskedelembe jutásának megfékezésére. A mesterséges intelligencia területén Peking egy kínai-amerikai AI-párbeszéd elindításáról számolt be, valamint egy kétoldalú kommunikációs csatorna felállításáról az AI-jal kapcsolatos incidensek kezelésére.

Elemzők értékelése szerint a csúcstalálkozó inkább a kétoldalú kapcsolatok szinten tartásáról szólt, mintsem érdemi áttörésről.

Bonnie Glaser, a German Marshall Fund Kína-szakértője úgy vélte, hogy a két újabb találkozó kitűzése növeli az esélyét a kapcsolatok viszonylagos stabilitásának az év végéig. Steve Yates, a Heritage Foundation elemzője kifejtette, hogy a felek rendszerei nem alkalmasak a vitatott kérdések gyors rendezésére, de a technológia, Tajvan vagy a kereskedelem terén sem láthatók a visszalépés jelei. Jamieson Greer kereskedelmi főképviselő jelezte, hogy hétfőn további részleteket közölnek a Kereskedelmi Tanács működéséről, amely az alacsonyabb vámtételre jogosult, nem stratégiai termékek azonosítását végzi majd.

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