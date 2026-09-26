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Újraindult a termelés a fegyveresek által megbénított afrikai olajmezőn
Globál

Újraindult a termelés a fegyveresek által megbénított afrikai olajmezőn

Portfolio
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Líbia újraindította a kitermelést a Sharara mezőn, miután egy fegyveres csoport szeptember 21-én lezárta a fő nyersolajvezeték egyik szelepét, amivel öt napra megbénította az ország legnagyobb olajmezőjének működését.

A líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) szombaton jelentette be, hogy megnyitották a Sharara–Závija vezeték 7-es szelepét, és megkezdték a szivattyúzás újraindítását. A közlemény szerint a kőolajszállítás fokozatosan áll vissza a normális szintre, a műszaki csapatok pedig megkezdték a závijai finomító és az exportterminálok ellátásának helyreállítását.

A leállás hátterében a líbiai olajlétesítmények védelméért felelős szervezet (Petroleum Facilities Guard) tagjainak követelései álltak, a fegyveres csoport ugyanis a jogállásuk rendezését és a finanszírozásuk biztosítását követelte.

Az akció drasztikusan visszavetette a Sharara mező termelését.

Az NOC becslése szerint az ötnapos kiesés 942 376 hordónyi kitermelés elvesztését okozta, ami mintegy 95 millió dolláros bevételkiesést jelent. A nyersolajellátás csökkenése miatt a závijai finomító egyik egységét is le kellett állítani.

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A Sharara mező a maga napi 300-320 ezer hordós kapacitásával Líbia legnagyobb termelőlétesítménye, amely a závijai finomítót és az exportkikötőket látja el. A finomító napi 120 ezer hordós kapacitással működik, és kulcsszerepet tölt be a belföldi üzemanyag-ellátásban. A mezőn az elmúlt években a tiltakozások, politikai viták és műszaki problémák miatt rendszeresek voltak a leállások.

Az ENSZ líbiai missziója korábban arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó kiesés az olajbevételek csökkenése mellett az üzemanyag-importigényt is növeli, és veszélyeztetheti az ország üzemanyag- és áramellátását. A világszervezet emlékeztetett arra is, hogy az olajinfrastruktúra elleni akciók az érintett ENSZ-határozatok értelmében szankciókat vonhatnak maguk után.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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