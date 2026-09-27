Amerika ősellensége bejelentette: elektronikus fegyverekkel vadászták le a Remus 600-as tengeralatti kémeszközt

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete lefoglalt egy amerikai gyártmányú, Remus 600 típusú autonóm víz alatti járművet a Hormuzi-szorosban – számolt be vasárnap az iráni állami média.

A teheráni tájékoztatás szerint az eszköz kémtevékenységet folytatott a stratégiai fontosságú tengerszorosban. A víz alatti drónt hírszerzési és elektronikai hadviselési eljárások segítségével fogták el.

A járművet jelenleg iráni szakemberek vizsgálják, és megpróbálják kinyerni a rajta tárolt adatokat.

A Remus 600 egy közepes hatótávolságú, pilóta nélküli víz alatti jármű, amelyet jellemzően a tengerfenék feltérképezésére, aknakeresésre, valamint felderítésre alkalmaznak.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szorosa, amelyen a globális kőolajszállítmányok jelentős része halad át, így az itt zajló katonai incidensek az iráni-amerikai háború kirobbanása óta kiemelt nemzetközi figyelmet kapnak.

Íme egy rövid összefoglaló videó a Remus 600-as képességeiről:

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images