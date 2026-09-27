23°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Amerika ősellensége bejelentette: elektronikus fegyverekkel vadászták le a Remus 600-as tengeralatti kémeszközt
Globál

Amerika ősellensége bejelentette: elektronikus fegyverekkel vadászták le a Remus 600-as tengeralatti kémeszközt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete lefoglalt egy amerikai gyártmányú, Remus 600 típusú autonóm víz alatti járművet a Hormuzi-szorosban – számolt be vasárnap az iráni állami média.

A teheráni tájékoztatás szerint az eszköz kémtevékenységet folytatott a stratégiai fontosságú tengerszorosban. A víz alatti drónt hírszerzési és elektronikai hadviselési eljárások segítségével fogták el.

A járművet jelenleg iráni szakemberek vizsgálják, és megpróbálják kinyerni a rajta tárolt adatokat.

A Remus 600 egy közepes hatótávolságú, pilóta nélküli víz alatti jármű, amelyet jellemzően a tengerfenék feltérképezésére, aknakeresésre, valamint felderítésre alkalmaznak.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szorosa, amelyen a globális kőolajszállítmányok jelentős része halad át, így az itt zajló katonai incidensek az iráni-amerikai háború kirobbanása óta kiemelt nemzetközi figyelmet kapnak.

Még több Globál

Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Nagyszabású hadgyakorlatba fogott Oroszország több katonai szövetségesével

Sorsdöntő összefogásról döntöttek az izraeli ellenzéki pártok

Íme egy rövid összefoglaló videó a Remus 600-as képességeiről:

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül
„Az emberiség életével játszanak" – Egyre erősödik a folyamat, amitől az AI-kutatók a leginkább félnek
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility