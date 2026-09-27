Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Elfoglalta a Harkiv megyei Hripuni települést az orosz hadsereg, miközben szorosabbra vonta az ostromgyűrűt a régió északi részén bekerített ukrán erők körül, visszaverve két kitörési kísérletet Nefegyivka irányába - idézi az MTI az orosz védelmi minisztériumot.

A hadijelentés értelmében folytatódott a donyecki régióban lévő Dobropilljában bekerített ukrán erők megsemmisítése is, itt nem történt kísérlet a kitörésre. A tárca szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előrenyomultak, és több mint másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.