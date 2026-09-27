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Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
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Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

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Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a Harkiv megyei Hripuni elfoglalását, és azt állítja, hogy szorosabbra vonták az ostromgyűrűt a régió északi részén bekerített ukrán erők körül. Moszkva szerint az orosz hadsereg éjszaka csapást mért a Vodafone kijevi adatközpontjára, valamint több katonai, logisztikai és infrastrukturális célpontra, az orosz légvédelem pedig 96 ukrán drónt lőtt le. Közben gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszkij ukrán milliárdos volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek. Az ukrán erők a héten jelentős előrenyomulást értek el a Borova és Szlovjanszk közötti frontszakaszon, miközben egyes településekről kötelező evakuálást rendeltek el. Diplomáciai téren a háború kezdete óta először tárgyalt egymással az orosz és a német külügyminiszter, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ismét intenzíven dolgozik a béketárgyalások megszervezésén, ugyanakkor elutasította, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyinnal.
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A harkivi Hripuni elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Harkiv megyei Hripuni települést az orosz hadsereg, miközben szorosabbra vonta az ostromgyűrűt a régió északi részén bekerített ukrán erők körül, visszaverve két kitörési kísérletet Nefegyivka irányába - idézi az MTI az orosz védelmi minisztériumot.

A hadijelentés értelmében folytatódott a donyecki régióban lévő Dobropilljában bekerített ukrán erők megsemmisítése is, itt nem történt kísérlet a kitörésre. A tárca szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előrenyomultak, és több mint másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

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Csapást mért az orosz hadsereg a Vodafone kijevi adatközpontjára

Csapást mért az orosz hadsereg éjjel a Vodafone mobilszolgáltató vállalat kijevi adatközpontjára, valamint a kilijai dunai kikötőben az ukrán haditengerészet Kelet bázisának törzsére, a határőrség állomáshelyére, négy raktárra és infrastruktúra-létesítményekre - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

A tárca az orosz csapások célpontjai között sorolta fel a Zammler Group logisztikai központjáta Kijev megyei Kraszilivkában, két, drónokat és hozzájuk való robbanótölteteket rároló raktárt Mikolajivban, a Dron Kalins cég elfogó drónokat raktározó logisztikai központját az Odessza megyei Iljicsivkában, és egy Odesszába tartó, hadfelszerelést és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót. A minisztérium szerint az orosz légvédelem éjjel 96 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le négy régió és a Fekete-tenger felett.

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Egy balkáni ország adott gyorsított állampolgárságot a körözött ukrán exképviselőnek

Gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott ukrán Vadim Novinszkij milliárdos üzletember és volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek - jelentette a Szabad Európa Rádió balkáni irodája a szerb hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatra hivatkozva.

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Egy balkáni ország adott gyorsított állampolgárságot a körözött ukrán exképviselőnek
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Fontos diplomáciai lépést tettek az oroszok és a németek, előrenyomultak az ukrán erők

A héten az ukrán erők jelentős előrenyomulást értek el a Borova és Szlovjanszk közötti frontszakaszon, miközben Kijev kötelező evakuálást rendelt el egyes településekről. Eközben Oroszország támadássorozatot indított a kijevi adatközpontok ellen, ami internetkimaradásokat és médiaszolgáltatások leállását is okozta.

Az Egyesült Államok a Reuters értesülése szerint kihagyta a Patriot elfogórakétákat a Kongresszus által jóváhagyott ukrajnai katonai segélycsomagból.

Lengyelországban közben felgyújtottak egy Starlink-földállomást, a hatóságok terrorcselekmény és szabotázs gyanújával nyomoznak, és felmerült az orosz hírszerzés szerepe is. Montenegróban pedig megfigyelésre alkalmas eszközöket találtak két orosz állampolgárnál, később az általuk használt ingatlanokban nagy összegű készpénzt és informatikai eszközöket is lefoglaltak.

Diplomáciai téren is történtek fejlemények: a háború kezdete óta először tárgyalt egymással az orosz és a német külügyminiszter. Vlagyimir Putyin szerint továbbra is napirenden vannak a háború lezárására tett javaslatok, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ismét intenzíven dolgozik a béketárgyalások megszervezésén, ugyanakkor

az ukrán elnök elutasította, hogy Moszkvában találkozzon Putyinnal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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