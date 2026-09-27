Egy balkáni ország adott gyorsított állampolgárságot a körözött ukrán exképviselőnek

A honosításról szóló döntést Djuro Macut szerb miniszterelnök szeptember 24-én írta alá, a határozatot másnap tették közzé. A szerb kormány az állampolgársági törvény azon rendelkezésére hivatkozott, amely lehetővé teszi, hogy a külföldiek a szokásos feltételek teljesítése nélkül kapjanak szerb állampolgárságot, amennyiben ez az ország érdekét szolgálja.
A határozat nem részletezi, hogy Novinszkij honosítása milyen államérdeket szolgál. A Szabad Európa Rádió megkeresésére sem a szerb kormány, sem a belügyminisztérium nem adott magyarázatot a döntésre.
Az Oroszországban született üzletember 2012-ben kapott ukrán állampolgárságot, és több cikluson keresztül az ukrán parlament képviselője volt. A 2022 februárjában kezdődött orosz invázió után elhagyta Ukrajnát, majd lemondott parlamenti mandátumáról.
Az ukrán hatóságok 2025 januárjában távollétében hazaárulással és vallási gyűlölet szításával gyanúsították meg, később pedig körözést adtak ki ellene. Az ukrán nyomozók szerint politikai és egyházi tevékenységével orosz érdekeket szolgált, és az orosz ortodox egyház ukrajnai befolyásának egyik meghatározó támogatója volt. Ukrajna már 2022 decemberében szankciókat vezetett be ellene.
Novinszkij tagadja a vádakat. Ügyvédje szerint az üzletember Ukrajna elkötelezett támogatója, és hosszabb ideje orosz szankciók hatálya alatt áll. A Szabad Európa ugyanakkor megjegyezte, hogy az ügyvéd nem szolgáltatott bizonyítékot az állításra, és a korábbi beszámolók szerint a Novinszkij elleni orosz szankciókat 2020-ban feloldották.
Az üzletember márciusban a német Compact.TV-nek adott interjújában bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és azt hangoztatta, hogy Ukrajna biztonságának legfontosabb feltétele az Oroszországgal fenntartott baráti viszony. Állítása szerint azért kellett elhagynia hazáját, mert figyelmeztették az ellene készülő büntetőeljárásra.
A volt parlamenti képviselő időközben Horvátországban telepedett le. A Szabad Európa ukrán szerkesztőségének oknyomozása szerint 2025-ben a Zágráb közelében fekvő Samoborban vásárolt egy több mint 1400 négyzetméteres luxusvillát 10,5 millió euróért.
A cikk szerint az ukrajnai háború kezdete óta bizonyítottan több mint háromszáz orosz állampolgár kapott szerb állampolgárságot gyorsított kormányzati eljárásban, köztük nyugati szankciókkal sújtott üzletemberek és az orosz vezetéshez közel álló személyek. Csak 2026 első öt hónapjában 44 orosz állampolgár részesült ilyen honosításban.
Az Európai Bizottság korábban biztonsági aggályokat fogalmazott meg a gyakorlattal kapcsolatban, mivel a szerb útlevéllel rendelkező orosz állampolgárok vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió schengeni térségébe. Brüsszel szerint a gyorsított honosítások számának növekedése potenciális biztonsági kockázatot jelent az unió számára.
Címlapkép forrása: Alexey Ivanov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kipattant a szikra Spanyolországban: hatalmas tömeg vonult utcára
Egy kilakoltatás miatt tüntetnek, de a probléma összetett.
„Az emberiség életével játszanak" – Egyre erősödik a folyamat, amitől az AI-kutatók a leginkább félnek
Beláthatatlanok a következményei.
Olyan ámokfutást rendezett az OpenAI modellje, hogy felfüggesztették a fejlesztést
Mostanában sok ilyen híre volt.
Nagy változás jön a magyar üdítőital-piacon 2027-től
Új termékek jelenhetnek meg.
Kicsit visszahúzódott az árvíz Bangkokban, de újabb esőket várnak
Sokan még az otthonaik fogságában vannak.
Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül
Meg kell újítani a dokumentumot!
Beütött a krízis Franciaországban: sokan a sárgamellényes tüntetések visszatérésétől tartanak
A vidéket érinti súlyosabban.
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
5 százalék felett tízéves hozam.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?