Fegyveres drónok egy európai repülőtéren: fagyos hangulatú találkozón feszült egymásnak a német és az orosz külügyminiszter

Az orosz invázió óta először találkozott egymással a német és az orosz külügyminiszter. Johann Wadephul és Szergej Lavrov New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján tárgyalt szombaton. A megbeszélés hátterében biztonsági aggályok és a fekete-tengeri gabonaexport válsága állt.

Wadephul vasárnap az ARD-nek adott interjújában elmondta, hogy a találkozót két fő ok indokolta.

Egyrészt Oroszország állítólag fegyveres drónokat vetett be a lipcsei repülőtéren, ami átlépett egy határt, és szükségessé tette, hogy Németország személyesen közölje, kész megvédeni magát.

Oroszországnak meg kell értenie, hogy készek vagyunk ellenállni és megvédeni magunkat

– fogalmazott a német diplomácia vezetője.

A másik okot a fekete-tengeri gabona- és energiaexport válsága jelentette, mivel a hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadások súlyosan akadályozzák a szállításokat. Wadephul szerint számos, elsősorban a globális Délről érkező partnere kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot Moszkvával.

Éhínség fenyeget, ezért szállok síkra a fekete-tengeri tűzszünetért

– tette hozzá.

A német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 2022-es invázió óta tartó diplomáciai csend szükséges volt, de most eljött az ideje a párbeszédnek. A találkozó légköre ugyanakkor fagyos maradt. Lavrov a sajtótájékoztatóján közölte, hogy semmi újat nem hallott német kollégájától ahhoz képest, amit Berlin ne mondott volna már korábban is nyilvánosan. "Őszintén megmondtam neki, elég lett volna felhívnia, és annyit mondania, hogy olvassa el a nyilatkozatomat" – jegyezte meg az orosz diplomata.

Wadephul erre úgy reagált, hogy így viselkedik az, akinek nincsenek érvei, és meglehetősen gyenge pozícióban van. "Oroszország nem tudja megmagyarázni a világnak, miért folytatja ezt a háborút. Értelmetlen, és emberek ezreinek életébe kerül" – mondta a német külügyminiszter.

Forrás: Reuters

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