23°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Globál

Halálos buszbaleset történt egy autópályán München közelében

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Felborult egy autóbusz egy autópályán München közelében vasárnap hajnalban, ketten meghaltak és 26-an megsérültek - jelentette be a német rendőrség.

A baleset Buchloe városnál, München és Memmingen között történt.

A buszon egy körülbelül 50 főből álló, Fülöp-szigeteki turistacsoport utazott. A rendőrségi szóvivő elmondta, hogy 25-en könnyebben sérültek meg, egy utas azonban életveszélyes sérüléseket szenvedett. Hozzátette, hogy a sérültek száma nőhet.

A helyszínen jelenleg is mentőalakulatok dolgoznak, az útszakaszt lezárták a forgalom elől.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos változást jelentett be a Magyar Posta: sokaknak kell cselekedniük napokon belül
„Az emberiség életével játszanak" – Egyre erősödik a folyamat, amitől az AI-kutatók a leginkább félnek
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility