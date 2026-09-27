Halálos buszbaleset történt egy autópályán München közelében

Felborult egy autóbusz egy autópályán München közelében vasárnap hajnalban, ketten meghaltak és 26-an megsérültek - jelentette be a német rendőrség.

A baleset Buchloe városnál, München és Memmingen között történt.

A buszon egy körülbelül 50 főből álló, Fülöp-szigeteki turistacsoport utazott. A rendőrségi szóvivő elmondta, hogy 25-en könnyebben sérültek meg, egy utas azonban életveszélyes sérüléseket szenvedett. Hozzátette, hogy a sérültek száma nőhet.

A helyszínen jelenleg is mentőalakulatok dolgoznak, az útszakaszt lezárták a forgalom elől.