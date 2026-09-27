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Kiakadt az ukránokra az egyik szövetségesük, kínos ügyet szivárogtattak ki
Globál

Kiakadt az ukránokra az egyik szövetségesük, kínos ügyet szivárogtattak ki

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Dél-Korea mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulnak történő átadását, majd tagadta, hogy a felek között titoktartási megállapodás jött volna létre az ügyben – jelentette a Jonhap hírügynökség vasárnap.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Szong Kihong, a dél-koreai elnöki hivatal kommunikációs főtitkára közleményben bírálta Ukrajna egyoldalú bejelentését, valamint azt, hogy Kijev utólag cáfolta a titoktartási megállapodás létezését. A szöuli elnöki hivatal jelezte, hogy szükség esetén további lépéseket is mérlegel az ügyben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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