Lemondott Aleksandar Vucic szerb elnök

Lemondott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök vasárnap Belgrádban, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson.

Vucic lemondása bejelentésekor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Közölte, büszke arra, hogy jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, és az úthálózatot soha nem látott mértékben fejlesztették elnökségének ideje alatt. Hozzátette: ahogy eddig, ezután is a béke és a stabilitás megőrzése lesz a célja.

Elmondta, hogy a gazdaságfejlesztés a következő időszakban is kiemelt jelentőséggel bír majd. Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell, hogy maradjon, de nem szakíthatja meg a kapcsolatokat hagyományos, keleti partnereivel sem

- húzta alá.

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