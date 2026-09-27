Lövöldözés volt Dél-Afrikában

Dél-Afrikában tizenhét embert lőttek agyon egy ivóban a Johannesburgtól délnyugatra fekvő Wedela településen, a rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövetők kézre kerítésére.

A dél-afrikai rendőrség vasárnap közzétett közleménye szerint a lövöldözés szombat este, helyi idő szerint fél tíz körül történt Gauteng tartományban. A mentőszolgálat tizenhárom férfit és négy nőt a helyszínen holtnak nyilvánított, további tizenöt embert pedig lőtt sebekkel szállítottak kórházba.

A hatóságok X-en közzétett tájékoztatása alapján a gyanúsítottak AK–47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az elkövetők először a kocsma előtt, a szabadban tartózkodó vendégekre nyitottak tüzet, majd az épületben folytatták a lövöldözést.

A támadás indítékát egyelőre nem sikerült megállapítani, és még senkit sem tartóztattak le. A rendőrség hajtóvadászatot indított a tettesek felkutatására.

Forrás: Reuters