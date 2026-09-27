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Nagyon úgy néz ki, hogy már el is dőlt a sorsdöntő svájci népszavazás sorsa
Globál

Nagyon úgy néz ki, hogy már el is dőlt a sorsdöntő svájci népszavazás sorsa

MTI
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A voksolók mintegy 71 százaléka elutasította Svájcban a vasárnap tartott népszavazáson az ország politikai semlegességének szigorúbb értelmezésű rögzítését az alkotmányban - közölte Lukas Golder, a gsf.bern közvélemény-kutató cég társvezetője az előzetes eredmények alapján az SRF közszolgálati televízióban.

A népszavazást a nemzeti konzervatív Svájci Néppárthoz (SVP) közel álló Pro Schweiz egyesület kezdeményezte azzal érvelve, hogy az alpesi ország biztonsága fokozható lenne,

ha nemcsak - mint eddig - kimaradna minden fegyveres konfliktusból és katonai szövetségből, hanem el is utasíthatná az egyes konfliktusok szereplői elleni szankciók bevezetését.

A kezdeményezők különösen azt nehezményezték, hogy a berni vezetés átvette az Oroszország elleni európai uniós szankciókat.

Az előterjesztés ellenzői viszont azzal érveltek, hogy Svájc biztonságát csakis más országokkal együttműködésben lehet biztosítani.

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