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Nagyszabású hadgyakorlatba fogott Oroszország több katonai szövetségesével
Globál

Nagyszabású hadgyakorlatba fogott Oroszország több katonai szövetségesével

MTI
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Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) közös parancsnoki-, törzs- és különleges hadgyakorlata - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztériuma.

A gyakorlatra

Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból érkeztek katonák.

Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.

A Vzaimogyjsztvjie-2026 (Kölcsönhatás-2026), a Poiszk-2026 (Keresés-2026) és az Eselon-2026 (Harclépcső-2026) gyakorlatok megnyitó rendezvényét a cseljabinszki régióban lévő Csebarkul gyakorlóterepen tartották me egy időben, Andrej Szergyukov, a ODKB Egyesített Parancsnokságának vezetője és Mirlán Turgunbekov főtitkárhelyettes részvételével - derült ki a közleményből.

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