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Rendkívüli állapotot hirdettek ki az Egyesült Államokban: pusztító ítéletidő csapott le a keleti partra
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Rendkívüli állapotot hirdettek ki az Egyesült Államokban: pusztító ítéletidő csapott le a keleti partra

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Hatalmas vihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti partvidékére szombaton. Az úgynevezett nor'easter parti áradásokat, széles körű áramkimaradásokat és közlekedési káoszt okozott New Yorktól Bostonig, a viharban pedig egy ember életét vesztette - számolt be a BBC.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) figyelmeztetése szerint a vihar veszélyes parti áradásokkal, erős széllel és heves esőzéssel sújtja a térséget Virginiától Maine államig.

New York és New Jersey államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Brooklynban egy férfi életét vesztette, miután rádőlt egy fa.

A PowerOutage adatbázisa szerint több mint százezer háztartás maradt áram nélkül, szinte kizárólag az északkeleti államokban. A FlightAware adatai alapján több mint 2400 járat késve indult, további közel 1200-at pedig töröltek. A Szövetségi Légügyi Hatóság arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt egyeztessenek a légitársaságokkal.

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A szombati telihold tovább súlyosbította a parti áradásokat. New Jersey tengerparti településein, Surf Cityben és Manasquanban utcákat és otthonokat öntött el a víz. Mikie Sherrill kormányzó arra szólította fel a lakosságot, hogy vegyék komolyan a vihart, és kövessék a hatósági utasításokat.

New Yorkban a hétvége folyamán akár 86 km/órás széllökésekre is számítani lehetett, amelyek fákat döntöttek ki és vezetékeket szakítottak le. Zohran Mamdani polgármester arra kérte a lakosokat, hogy lehetőleg ne közlekedjenek, és semmiképp ne hajtsanak vagy sétáljanak át az elárasztott területeken.

A vihar számos nagyszabású rendezvényt is ellehetetlenített. Törölték a New York-i Central Parkban tervezett Global Citizen Festival koncertet, amelyen Lauryn Hill, Wyclef Jean és John Legend lépett volna fel. Ed Sheeran bostoni koncertjét biztonsági okokból mondták le, és több profi sportmérkőzést is elhalasztottak, köztük a Red Sox baseballcsapatának és a Red Bull New York labdarúgócsapatának meccsét.

Címlapkép forrása: Gary Hershorn/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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