Sorsdöntő összefogásról döntöttek az izraeli ellenzéki pártok

Izraelben együttműködési megállapodást kötött négy ellenzéki párt a "változás tömbje" néven, egy hónappal a parlamenti választások előtt – jelentette a helyi média vasárnap.
A "változás tömbjének" vezetői Jaír Lapidnak, a Van Jövő Párt (Jes Atíd) elnökének tel-avivi otthonában tárgyaltak szombat este, ahol összehangolták kampánylépéseiket, majd közzétették együttműködésük alapelveit.
A találkozón részt vett a közvélemény-kutatásokban jelenleg vezető Egyenesen (Jásár!) Párt elnöke, Gadi Eizenkot, az Együtt (Bejáchád) Pártot vezető Naftali Bennett, a Demokraták Pártot vezető Jaír Golan, valamint az Izrael a Hazánk (Jiszráél Bejténu) Párt elnöke, Avigdor Liberman, valamint az Együtt Párttal közösen induló Van jövő Pártot vezető Jaír Lapid.
Megállapodtak abban, hogy nem döntenek előre közös miniszterelnök-jelöltjük személyéről, erről a választások után határoznak. Nyilatkozatukban leszögezték, hogy legfőbb céljuk egy változást hozó kormány megalakítása, és vállalták, hogy nem támadják egymást a kampányban, valamint összehangolják a tömb választási lépéseit.
A "javítás és remény pártjainak vezetői" által kiadott elvi dokumentumban nem szerepel Benjámin Netanjahu miniszterelnök neve. Kijelentették, hogy az ország sorsa szempontjából kritikus választás előtt állnak, és noha ideológiai különbségek vannak közöttük, legfőbb közös céljuk egy cionista, államközpontú, a javítást és az újjáépítést szolgáló kormány létrehozása.
A pártvezetők vállalják, hogy mindent megtesznek a szavazók számának növeléséért, hogy az ország minden részéből szavazókat mozgósítsanak, többséget szerezzenek a választásokon, és olyan kormányt alakítsanak, amely megőrzi és megerősíti Izraelt mint zsidó és demokratikus államot
- közölték nyilatkozatukban.
"Mostantól a kormány megalakulásáig egyikünk és egyikünk képviselője sem támadja a tömb bármelyik partnerpártját vagy annak vezetőjét" – fogadták meg. Emellett elhatározták, hogy két napon belül három közös munkacsoportot hoznak létre.
Az első a tömb szavazási arányának növelésén, a választás napjára való felkészülésen és a választások tisztaságának megőrzésén dolgozik. A második a következő kormány alapelveit dolgozza ki, köztük az egyenlő közteherviselés szabályait, az október 7-i mészárlást vizsgáló állami vizsgálóbizottság felállítását, a miniszterelnök hivatali idejének korlátozását, az alkotmány kidolgozását, valamint a kormány első száz napjára vonatkozó cselekvési tervet. A harmadik, szóvivői csoport összehangoltan dolgozik a közös célok elérésén, valamint az álhírek és lejárató kampányok elleni küzdelmen.
"Megállapodtunk a teljes körű együttműködésben a választásokig, a választás napján és a választások után is, hogy létrehozzuk az Izrael helyreállítását szolgáló kormányt. Ma minden izraeli állampolgár felemelheti a fejét. Együtt megyünk a győzelem felé" – írta a találkozó után az X közösségi oldalon Naftali Bennett, és azt állította, hogy tömbjük 63 mandátumos többséget szerezhet a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben.
Netanjahu miniszterelnök válaszul közzétette a "változás tömbje" vezetőinek fényképét, amelyen mesterséges intelligencia segítségével az arab Raám Párt elnökét, Manszúr Abbászt és Ahmed Tibi arab parlamenti képviselőt is elhelyezte. A Vallásos Cionizmus Párt elnöke, Becalel Szmotrics szintén közzétette a képet, és azt írta rá: "Ez veszélyes."
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