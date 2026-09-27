Sorsdöntő szavazásra készül Svájc

Svájcban vasárnap népszavazást tartanak arról, hogy az ország alkotmányába foglalják-e a semlegesség egy szigorúbb értelmezését, amely megtiltaná a gazdasági szankciók bevezetését és a NATO-val való együttműködést.

Bár Svájc semlegességét a napóleoni háborúk lezárása, vagyis 1815 óta nemzetközileg elismerik, annak gyakorlati megvalósítását eddig nem rögzítették pontosan. A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) szerint az ország hagyományos pozíciója meggyengült, miután Bern az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán szankciókat vezetett be Moszkva ellen. A párt országszerte plakátkampányt folytatott "Nem a háborúra, igen a semlegességre" felirattal, fehér békegalambokkal illusztrálva.

A kezdeményezés szerint az alkotmánynak ki kellene mondania, hogy

Svájc – hacsak nem éri támadás – nem csatlakozhat katonai vagy védelmi szövetséghez, és nem vehet részt azok munkájában, szankciókat pedig csak az ENSZ jóváhagyásával vezethet be.

Az SVP érvelése szerint a semlegesség eddig jól szolgálta az országot, hiszen távol tartotta mindkét világháborútól, és lehetővé tette, hogy Bern közvetítőként segítse a béketárgyalásokat. Christoph Blocher milliárdos üzletember, a párt támogatója a Reutersnek úgy fogalmazott, hogy Svájc kétszáz éve nem viselt háborút, mert felfegyverkezett és semleges maradt, ám az utóbbi években ezt az elvet egyre kevésbé tartják be, Oroszország pedig a szankciók miatt immár konfliktusban álló félnek tekinti az országot.

A közvélemény-kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a szavazók várhatóan elutasítják a javaslatot.

A legfrissebb felmérések szerint a választók 68 százaléka szavazna nemmel, és mindössze 31 százalék támogatja a kezdeményezést. Az SVP-n kívül a legtöbb párt és a svájci kormány is ellenzi az alkotmánymódosítást. Ignazio Cassis külügyminiszter szerint a javaslat veszélyeztetné a nemzetbiztonságot, és megakadályozná a NATO-val való közös gyakorlatozást. Fabio Wasserfallen, a Berni Egyetem európai politikával foglalkozó professzora rámutatott, hogy a svájci szavazók ugyan kedvelik a semlegesség fogalmát, de elégedettek a kormány jelenlegi gyakorlatával, és többségük támogatja az Oroszország elleni szankciókat.

Forrás: Reuters

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