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Súlyos incidens történt Angliában: evakuálták a környéken élőket
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Súlyos incidens történt Angliában: evakuálták a környéken élőket

Portfolio
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Súlyos incidens történt az angliai RAF Fairford katonai támaszponton, ahol több férfit robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanújával vettek őrizetbe. A hatóságok emellett kiemelt incidensfokozatot rendeltek el az amerikai légierő által is használt gloucestershire-i légibázison - közölte a The Guardian.

A rendőrség vasárnap közölte, hogy evakuálták a Whelford környékén élőket, akiket egy közeli sportlétesítményben helyeztek el. A katonaság több járművet is átvizsgált a támaszpont közelében, miközben fegyveres rendőrök zárták le a bázis főbejáratát.

A helyszínre nagyszámú mentő-, tűzoltó- és rendőri egység érkezett.

A támaszpont az elmúlt hónapokban a tiltakozások középpontjába került, miután a brit kormány engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a bázisról mérjen csapást a Hormuzi-szorosban hajókat támadó iráni rakétaállásokra. Az Iráni Forradalmi Gárda júliusban figyelmeztette Londont, hogy ne engedélyezze az amerikai bombázók felszállását a létesítményből.

A gloucestershire-i rendőrség hangsúlyozta, hogy a helyzetet az ellenőrzésük alatt tartják, így a helyi lakosoknak nem kell pánikba esniük. A hatóságok a korábban kidolgozott biztonsági protokolloknak megfelelően járnak el, és szorosan együttműködnek partnereikkel.

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Az amerikai légierő szóvivője nem kívánta részletezni a konkrét biztonsági intézkedéseket, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Királyságban állomásozó egységek fokozott készültségben vannak, és minden szükséges lépést megtesznek az amerikai katonák, a polgári alkalmazottak, valamint családtagjaik biztonsága érdekében.

Címlapkép forrása: Matthew Horwood/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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