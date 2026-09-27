Trump-szorosnak nevezi a Hormuzi-szorost az amerikai elnök

Irán ragaszkodik a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos feltételeihez – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy Teherán nem fordít hátat a diplomáciának, de jogaiból sem enged. Irán Katar közvetítésével terjesztette elő javaslatát a szoros egy héten belüli megnyitására, amelyet azonban Donald Trump amerikai elnök elutasított, sőt a Hormuzi-szorost "Trump-szoros" néven szerepeltette egy közzétett térképen. Teherán az újranyitásért cserébe többek között a tengeri blokád feloldását és az iráni olajexportra vonatkozó szankciók enyhítését kérte. Az iráni hatóságok eközben figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy súlyos következményekkel járhat, ha nem egyeztetik előre áthaladásukat a szoroson.

Irán ragaszkodik a Hormuzi-szoros újranyitásához kapcsolódó feltételeihez - jelentette ki vasárnap a síita állam külügyminisztere. A közösségi médiában közzétett üzenetében Abbász Aragcsi hozzátette: Teherán sosem fordított hátat a diplomáciának, azonban nem enged a jogaiból sem.

A tárcavezető leszögezte azt is, hogy

a patthelyzetet csak a tárgyalásos úton elért megoldás tudja feloldani.

Irán - Katar közvetítésével - a héten nyújtotta be az amerikai félnek a szoros egy héten belüli megnyitására tett javaslatát, amelyet azonban szombaton Donald Trump amerikai elnök elutasított. Trump a Truth Social közösségi oldalon emellett egy olyan térképet tett közzé, amelyen

a Hormuzi-szoros "Trump-szoros" néven szerepelt,

később pedig újságíróknak azt mondta, Teherán azért akar kétségbeesetten megegyezni, "mert tudja, hogy rosszul áll a szénája".

Az elutasítással kapcsolatban Aragcsi csupán annyit közölt,

az amerikai elnöktől már több, egymásnak ellentmondó nyilatkozat érkezett,

és Teherán megvárja, amíg maguk a közvetítők értesítik őket Washington válaszáról, majd annak megfelelően fognak döntést hozni.

"Ha az amerikai fél komolyan gondolja a Hormuzi-szoros újranyitását, most minden készen áll rá; ha egyetért, a harcoló felek most szélesebb körű tárgyalásokba kezdhetnek" - tette hozzá újságíróknak New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején adott interjúban.

A javaslat értelmében az újranyitásért cserébe Teherán egyebek mellett az iráni kikötők tengeri blokádjának megszüntetését és az iráni olajexport szankciók alóli felmentését kérte.

Mindeközben a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos áthaladásáért felelős, Teherán által felállított testület figyelmeztette a hajózási társaságokat, súlyos következményei lehetnek, ha útjukat nem egyeztetik le előre a hatóságokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images