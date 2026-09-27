Zelenszkij közölte a megrázó adatokat: kétezernél is több bombát dobtek le egy hét alatt Ukrajnában

Az államfő szerint az orosz hadsereg több mint 1640 siklóbombát és 38 ballisztikus rakétát, illetve manőverező robotrepülőgépet is bevetett ukrajnai célpontok ellen.
Zelenszkij elmondta, hogy csak vasárnapra virradóra öten vesztették életüket orosz támadásokban, közülük hárman a déli Zaporizzsja régióban. Kijevben és a fekete-tengeri kikötővárosban, Odesszában egy-egy halálos áldozat volt.
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