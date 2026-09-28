Aggasztó, mire képes a világ legsötétebb diktatúrájának az új csúcsrakétája: hamarosan Moszkva is megkaphatja

A tesztről eleinte úgy tűnt, hogy Phenjan két különböző fegyvert is kipróbált ugyanazon a napon, egy ismeretlen KN-23 variánst – amely 60–70 kilométeres magasságban repül, feltehetően a Patriot légvédelmi rendszer kijátszására –, valamint a Hvaszong-11Ma-1-et. A Janes elemzése azonban tisztázta, hogy

a japán és a dél-koreai megfigyelőrendszerek egyetlen rakétatípust észleltek, mégpedig a Hvaszong-11Ma-1-et.

A Janes becslése szerint a rakéta hossza 9,6 méter, átmérője 1,1 méter, indítási tömege pedig 9,8 tonna. Az indításhoz egy hattengelyes mobil hordozó-indító járművet használtak, amelyre egyetlen rakéta helyezhető el.

A mért hatótávolság 908 kilométer volt, a távolság nagy részét pedig a siklótestes harci rész tette meg – ez a megoldás teszi a Hvaszong-11Ma-1-et klasszikus hiperszonikus fegyverré. A laposabb röppálya és a manőverezőképesség jelentősen megnehezíti az elfogást.

Figyelemre méltó, hogy a rakétát először még 2025 októberében mutatták be, vagyis az észak-koreai fél közel egy évet várt az első tesztindításig. Eközben Phenjan már rendelkezik egy közepes hatótávolságú, hiperszonikus siklótesttel felszerelt ballisztikus rakétával, a Hvaszong-16B-vel, amelyről 2024 óta tudni. A két rendszer párhuzamos fejlesztése felveti a kérdést, milyen célparaméterekkel kívánják a Hvaszong-11Ma-1-et rendszerbe állítani, és ez alapján

az sem kizárt, hogy Phenjan egy lényegében hiperszonikus Iszkander-változatot készül Oroszországnak átadni.

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