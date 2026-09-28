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Az ukrajnai tapasztalatok hozták el az áttörést: új harceszközzel spórolna a szigetország hadereje
Globál

Az ukrajnai tapasztalatok hozták el az áttörést: új harceszközzel spórolna a szigetország hadereje

Portfolio
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A brit szárazföldi haderő egy új, nagy hatótávolságú csapásmérő eszközzel bővítette mélytüzérségi képességeit. A Nyan elnevezésű, sugárhajtású, egyszer használatos támadódrón a korszerűsített M270A2 rakéta-sorozatvető egységek mellett kap helyet - közölte az Army Recognition.

A BAE Systems leányvállalatához, a Callen-Lenzhez tartozó fejlesztésű Nyan 2026-ban állt hadrendbe a Királyi Tüzérség 26. ezredénél, miután az üzemképességi tesztelés során az ukrajnai harci tapasztalatokat is felhasználták. A rendszert a brit védelmi minisztérium a DVD 2026 kiállításon mutatta be az M270A2-es mellett.

A Nyan 250 kilométert meghaladó hatótávolságával a GMLRS, a megnövelt hatótávolságú ER GMLRS rakétáknál és a jövőbeli Precision Strike Missile-nál olcsóbb, eldobható alternatívát kínál a parancsnokok számára.

Ezáltal a drágább precíziós lőszerekből álló készleteket a kiemelt fontosságú vagy nehezebben leküzdhető célokra tarthatják fenn,

miközben a sebezhetőbb célpontok – mint a híradó-összeköttetési és logisztikai csomópontok, valamint elektronikai hadviselési eszközök – ellen a Nyan is bevethető.

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Fontos különbség, hogy a Nyan nem az M270A2-ből indul, a drón ugyanis saját pneumatikus katapultrendszerrel rendelkezik. Hadműveleti jelentőségét az adja, hogy a tüzérségi struktúrán belül az M270A2-es egységekkel összehangoltan működik. A tüzérségi parancsnokok így a célpont jellege, távolsága, a szükséges pusztító hatás, az ellenséges légvédelem sűrűsége és a rendelkezésre álló lőszerkészlet alapján oszthatják el a feladatokat a különböző eszközök között.

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Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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