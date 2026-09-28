Bejelentést tett Vlagyimir Putyin az orosz haderő jövőjéről

2,44 millió főre növeli az orosz fegyveres erők maximális méretét Vlagyimir Putyin elnök rendeleten keresztül – jelentette a TASZSZ.

A fegyveres erők maximum létszáma 2 441 630 fő lesz innentől, ebből 1 550 500 ember fog katonai szolgálatot teljesíteni.

Az orosz fegyveres erők tagjai lehetnek a védelmi minisztérium egyes alkalmazottai, fuvarozók, szerelők, pilóták is, akik hivatalosan nem katonák.

A rendelet és a létszámnövelés maximumának emelése nem jelenti azt, hogy automatikusan betoborozza, besorozza a bővíteni kívánt létszámot a Kreml.

A maximális létszám növelése mellett a védelmi minisztérium költségvetését is növelik.

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