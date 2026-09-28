Bejelentette Zelenszkij: 10 ezer katonát küld Oroszországnak a világ egyik legveszélyesebb országa

Észak-Korea jelenleg 8 ezer katonát állomásoztat Oroszország területén és még 10 ezer fegyverest fognak küldeni a szövetséges állam megsegítésére – erről beszélt ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A kijevi vezető azt mondta: Oroszország már megkezdte a mozgósítást „különféle módszerekkel,” például külföldiek toborzásával.

Arról beszélt: Ukrajna pontosan tájékoztatni fogja azokat az országokat, melyek állampolgárai katonának mennek Oroszországba, így az érintettek tudnak tenni Moszkva intézkedései ellen.

Zelenszkij arra is kitért, hogy jelenleg is 8 ezer észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban és még 10 ezret készül Phenjan az országba küldeni.

Az ukrán elnök szerint ezek a katonák most az előzetes kiválasztáson esnek éppen át.

Észak-Korea nyíltan segíti Oroszországot az ukrajnai háborúban, a 2024-2025-ös kurszki műveletekben több ezer észak-koreai katona vett részt.

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