Oroszországnak fel kell készülnie a harmadik világháborúra, csak így kerülhető el, hogy a konfliktus valóban bekövetkezzen – fejtegeti Alekszej Csadajev orosz politikai elemző a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában.

Van ez a régi mondás – ha békét akarsz, készülj a háborúra. Most ez négyzetre emelve igaz. Minél jobban felkészülsz az eszkalációra, egy erőszakos eseményre, annál kevésbé lesz valószínű”

– mondta a politológus.

Csadajev azt ecseteli: Oroszország régóta beszél mindenféle eszkalációs forgatókönyvek veszélyeiről, de ezt Nyugaton nem veszik komolyan, mivel úgy érzik, Moszkva valójában nincs felkészülve arra, hogy megvívjon egy háborút a Nyugattal.

Nem elég, ha csak beszélünk arról, hogy fel fogunk készülni egy nagy konfliktusra, tényleg készülnünk kell. Csak így kerülhetjük ezt el”

– mondta.

Csadajev arról is beszél, hogy szerinte az európai országok sincsenek felkészülve egy Oroszországgal való háborúra, de ettől függetlenül nem hisznek Moszkvának, amikor az orosz vezetők arról beszélnek, hogy nem akarnak megtámadni EU-s országokat. Arra is kitér, hogy szerinte, ha Oroszország gyorsan győzött volna Ukrajnában, ma már az ukrán katonák nagy része az orosz hadsereg tagja lenne, ezért a világ legerősebb seregével rendelkezne most Moszkva.

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