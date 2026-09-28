23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Egy egész megyét riasztottak a NATO-tagállam területén orosz betörés veszélye miatt, felszálltak a vadászgépek
Globál

Egy egész megyét riasztottak a NATO-tagállam területén orosz betörés veszélye miatt, felszálltak a vadászgépek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A lengyel fegyveres erők az Ukrajnával határos Lublini vajdaságban lakossági riasztást rendeltek el és vadászgépeket küldtek a légtérbe, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az Ukrajnát támadó orosz erők áttörnek Lengyelországba - tudósított az Ukrinform.

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága hétfőn jelentette be, hogy az orosz légicsapásokra reagálva

katonai repülőgépek kezdtek el járőrözni a lengyel légtérben.

A parancsnokság riasztotta a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket is.

Ezzel egyidejűleg a lengyel Kormányzati Biztonsági Központ figyelmeztető üzenetet küldött a Lublini vajdaság lakosainak az ukrajnai orosz légitámadás miatt.

Még több Globál

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Tárgyalt az oroszokkal Európa legerősebb hatalma - Hatalmas dráma lett a vége

Végre kiderült, mit kezdenek az ukránok az ősrégi, rozoga BTR-60-asokkal

A lengyel hadsereg ugyanakkor közölte, hogy a művelet során nem történt légtérsértés.

Lengyelországban a közeljövőben megváltozik a vadászgépek és helikopterek bevetési eljárásrendje, aminek értelmében a pilóta vagy a műveleti parancsnok a jövőben már radaradatok alapján is dönthet egy idegen repülőgép lelövéséről, így nem lesz kizárólagos feltétel a vizuális azonosítás.

Kapcsolódó cikkünk

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Bejelentették az oroszok: fel kell készülni a harmadik világháborúra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility