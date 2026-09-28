Ez centiken múlt: ritka felvételen, ahogy majdnem megsemmisül az oroszok egyik legmodernebb vadászgépe

Az Ukrán Védelmi Hírszerzés (DIU) egy videót tett közzé, amelyen egy rendkívül veszélyes eset látható.

A felvételen látható, amint egy ukrán drónnal egy kifutópálya felé tartanak, amin egy orosz vadászgép éppen felszálláshoz készülődik. Jól látható, hogy

a légierő egyik negyedik generációs nehéz vadászbombázójáról, egy Szu-30SzM-ől van szó.

A drón folyamatosan közeledik a jármű felé, egy pillanatra úgy tűnik, hogy becsapódás lesz a vége. A pilóta végül néhány méterrel elkerüli a robbanást.

A DIU videóján egyébként sikeres találatokról is beszámolnak, többek között vasúti híd, kommunikációs tornyok, és hajók is áldozatul estek a támadásoknak.

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