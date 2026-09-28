Félelmetes képességeket kapott a rettegett Gerány-5: ezzel valósággal szétlövik Ukrajnát

Módosították a törzs kialakítását, valamint autonóm optikai navigációs rendszerrel látták el a Gerány-5 drónokat az oroszok. Kaptak elektrooptikai korrekciós rendszert is, ezzel a felszíni képeket vizsgálva is lehetővé válik a navigáció. A jelentést a Colonel G.Sh megfigyelőcsatorna tette, aki fantázianevet is adott a verziónak, K5-ként emlegetve azt. Arról írnak, hogy a frissítés működési elve hasonló az OEKС (DSMAC) rendszerekéhez, amelyek terepkép-illesztést használnak a navigációhoz. Ez

lehetővé teszi az útvonal korrekcióját műholdas navigáció nélkül.

A Gerány-5 sebessége magasabb a korábbi verzióknál tapasztaltaknál a sugárhajtóműnek köszönhetően, valamint a kialakítása is eltér a Sahed és a Gerány drónok korábbi verzióitól. A fejlesztésnek köszönhetően más fegyverekkel azonos képességekkel bírnak, például a szintén egyre nagyobb szerepet kapó Dan-T-vel keverhető. A fegyver jelenleg mintegy 6,5 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 3,2 méteres, maximális felszállósúlya pedig 850 kilogramm. A robbanófej mérete mintegy 90 kilogramm, ezt mintegy 450-600 km/h sebességgel képes célba juttatni. Repülési magassága 6 kilométer, maximális távolsága pedig 950 kilométer. A fegyvert egyre gyakrabban vetik be Ukrajnában.

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