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Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: összeomlott az orosz védelem, három települést vett vissza Kijev
Globál

Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: összeomlott az orosz védelem, három települést vett vissza Kijev

MTI
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Ukrán katonák felszabadították Nove, Ridkodub és Katerinyivka települést Donyeck megye északi részében, Liman felé előre törve - közölte az ukrán harmadik hadtest hétfőn a Telegramon.

Hozzátették, hogy az ukrán hadsereg ezenfelül visszaállította az ellenőrzést Karpivka és Novomihajlivka felett.

Az ellenség embervesztesége kétezer fő, több mint 250 orosz katonát pedig foglyul ejtettünk"

- jelentette a hadtest.

Andrij Bileckij dandártábornok, a harmadik hadsereghadtest parancsnoka közölte, hogy a Vivaldi fedőnevű hadművelet harmadik szakaszának fő célja Nove felszabadítása volt, amely az oroszok hídfőállásának kulcsfontosságú csomópontja.

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Aki ellenőrzi a település körüli magaslatokat, azé a kezdeményezés a hídfőállásban"

- mondta a tábornok.

Hangsúlyozta: az ellenség meg volt győződve arról, hogy a fő támadási irány a Sandriholove-Zelena Dolina térsége, és ez arra késztette, hogy "értelmetlenül felélje tartalékait az ebbe az irányba indított támadásokban".

Az oroszok nem vették észre a valódi csapást, amely Nove visszavételére összpontosult"

- jelentette ki.

Bileckij közölte, hogy az ellenséges védelem áttöréséhez a harmadik hadsereghadtest saját fejlesztését alkalmazta: robotizált kamikazerendszerekké átalakított szovjet BTR-60-as páncélozott szállítójárműveket. Ezekkel felrobbantották az ellenség legjobban megerősített állásait.

Az oroszok egész alegységekben adták meg magukat, tisztekkel, pilótákkal és tüzérekkel együtt"

- fűzte hozzá a hadtest parancsnoka.

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