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Jelentett a hírszerzés: lehullt a lepel Putyin hatalmas bizniszéről, a valóság lelombozó lehet Moszkvának
Globál

Jelentett a hírszerzés: lehullt a lepel Putyin hatalmas bizniszéről, a valóság lelombozó lehet Moszkvának

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Bár Oroszország a világ második legnagyobb fegyverexportőrének nevezi magát, az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZRU) szerint Moszkva állításait sem ellenőrizhető adatok, sem a nemzetközi kutatóintézetek statisztikái nem támasztják alá – tudósított a Defence Express.

A Kremlhez közeli Világfegyver-kereskedelmi Elemzőközpont (CSAMTO) szerint Oroszország 2025-ben a globális fegyverpiac 12,55 százalékát szerezte meg, 15 milliárd dolláros exporttal. Az SZRU azonban rámutat, hogy ez a szám semmilyen nyilvánosan hozzáférhető adattal nem igazolható. Moszkva 2022 óta gyakorlatilag nem tesz közzé információkat a fegyverexport-szerződéseinek teljesítéséről, így a CSAMTO becslése nem a tényleges szállításokon, hanem elsősorban

Vlagyimir Putyin elnök azon kijelentésén alapul, miszerint a fegyverexport több mint 15 milliárd dolláros devizabevételt hozott.

A CSAMTO a saját álláspontjának alátámasztása érdekében a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) orosz fegyverexportra vonatkozó adatait is megkérdőjelezte. A SIPRI számai ugyanakkor gyökeresen eltérő képet festenek Oroszország fegyverpiaci pozíciójáról.

A SIPRI adatai alapján a 2021–2025 közötti időszakban az orosz haditechnikai export 64 százalékkal csökkent a 2016–2020-as periódushoz képest. Oroszország részesedése a globális fegyverpiacból 21 százalékról 6,8 százalékra zuhant, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy az intézet a Szovjetunió idejétől kezdve statisztikákat vezet.

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Az ukrán hírszerzés értékelése szerint Moszkva célja a fegyverexport valós mértékű visszaesésének elleplezése. Ellenőrizhető szállítási adatok helyett a Kreml a saját nyilatkozataira és becsléseire támaszkodik, hogy továbbra is vezető fegyverexportőrként tüntethesse fel magát. Ez a megközelítés lehetővé teszi a hadiiparról alkotott kedvező kép fenntartását, miközben a független nemzetközi kutatóintézet adatai egyértelműen az orosz fegyverkivitel történelmi mélypontját rögzítik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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