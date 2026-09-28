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Kész, ennyi volt: az oroszok szerint elvesztette semlegességét a világ egyik leggazdagabb országa, azt is elárulták, miért
Globál

Kész, ennyi volt: az oroszok szerint elvesztette semlegességét a világ egyik leggazdagabb országa, azt is elárulták, miért

Portfolio
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Mihajil Uljanov, Oroszország bécsi állandó képviselője szerint a legendásan semleges Svájc immáron nem számít semleges országnak, azt is elárulta, miért gondolja így – számolt be a TASzSz.
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A közösségi oldalán arról írt, hogy az alpesi ország többé már nem semleges:

Svájc már nem semleges állam Oroszország számára. Ez Svájc döntése – jelentette ki, majd folytatta:

Ez a helyzet bebizonyította, hogy Svájc nem elég erős ahhoz, hogy valóban semleges legyen, és hogy a semlegesség csupán a vágyálom kísérlete, nem pedig az ország elvi álláspontja

– tette világossá az érveit.

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A kommentár azt követően érkezett, hogy Svájcban vasárnap népszavazást tartottak, a semlegesség megerősítéséről az alkotmányban. A szavazók ezt elutasították, amit Moszkva úgy értékelt, hogy „az örökös és átfogó semlegesség elvének” elmaradt megerősítése egyértelmű üzenetet tükröz. A választók 47,06 százaléka jelent meg az urnáknál Svájcban, 70,15 százalék ellenezte a kezdeményezést.

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