Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A közösségi oldalán arról írt, hogy az alpesi ország többé már nem semleges:

Svájc már nem semleges állam Oroszország számára. Ez Svájc döntése – jelentette ki, majd folytatta:

Ez a helyzet bebizonyította, hogy Svájc nem elég erős ahhoz, hogy valóban semleges legyen, és hogy a semlegesség csupán a vágyálom kísérlete, nem pedig az ország elvi álláspontja

– tette világossá az érveit.

A kommentár azt követően érkezett, hogy Svájcban vasárnap népszavazást tartottak, a semlegesség megerősítéséről az alkotmányban. A szavazók ezt elutasították, amit Moszkva úgy értékelt, hogy „az örökös és átfogó semlegesség elvének” elmaradt megerősítése egyértelmű üzenetet tükröz. A választók 47,06 százaléka jelent meg az urnáknál Svájcban, 70,15 százalék ellenezte a kezdeményezést.

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