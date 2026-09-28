A tragikus 1986-os atomkatasztrófa óta lezárt területnek számító zóna a háború miatt kiemelt figyelmet kapott, több művelet is zajlott a környéken.

A csernobili atomerőműbe vezényelt parancsnokok között gyakran vannak külföldiek, akik már rendelkeznek harci tapasztalattal az orosz hadsereggel való összecsapásokban Donbaszban és Harkiv közelében

– mondta Lebegyev.

A szakértő úgy véli, hogy Kijev „egy provokációt készít elő”, ennek pedig az a célja, hogy „Lengyelországot bevonják a háborúba”. Úgy véli, hogy a csapatok kivezénylése, és a fegyverek szállítása a térségbe egyértelműen komoly művelet előkészítésére utalnak. Állítása szerint mintegy 10 ezer ukrán fegyveres tartózkodik a területen.

Visszatérő feltételezés, hogy az oroszok újabb front nyitásával próbálhatják meg elvonni az erőforrásokat az ukránoktól, ez kifejezetten a Donbaszban lehet égetően fontos Moszkvának, ugyanis itt az elmúlt időszakban komoly kudarcot szenvedtek el. Az ukrán ellentámadás hatására Limannál több orosz terület elvesztéséről számoltak be. A másik ezzel kapcsolatos feltételezés, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan részleges mozgósítást rendelhet el, hogy több százezer új katonát tudjon bevetni a frontvonalon. Mivel a háború legelején Fehéroroszország átengedte a terültét az orosz csapatoknak, nem kizárható, hogy ezúttal is hasonlóra készülhetnek.

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