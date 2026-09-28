Kiszivárgott: szép csendben folytatódnak a béketárgyalások - Különleges ajánlatot raktak le Trump asztalára

Közvetítők segítségével folytatódhatnak az amerikai–iráni tárgyalások a hét elején. A megbeszéléseken Irán külügyminisztere és katari közvetítők is részt vesznek, az egyeztetésekre az Egyesült Államokban kerül majd sor.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Reuters értesülései szerint nem közvetlen tárgyalás lesz: hétfőn vagy kedden külön-külön egyeztetéseket tarthatnak az Egyesült Államok és Irán képviselőivel a mediátorok.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter és a katari közvetítők már az Egyesült Államokban tartózkodnak

– közölte a lap tárgyalásokra rálátó forrása.

A megbeszélések középpontjában egy friss békejavaslat áll, amelyet Irán eredetileg az ENSZ-közgyűlés margóján terjesztett elő.

A tervezet szerint Irán újranyitná a Hormuzi-szorost, ha az Egyesült Államok feloldja az iráni vagyonelemek befagyasztását és az országra kihelyezett tengerészeti blokádot. Az atomprogramról a felek később tárgyalnának.

Forrás: Reuters

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