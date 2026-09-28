Különös szellemhajó bukkant fel a stratégiai vizeken: létfontosságú tenger alatti kábeleket veszélyeztet a távol-keleti óriás

A Fülöp-szigeteki parti őrség hétfőn azzal vádolt meg egy kínai kutatóhajót, hogy meghamisította a pozícióadatait, miközben az ország legészakibb, Tajvanhoz közeli szigetcsoportja, Batanes előtt vesztegelt. A hatóságok szerint a jármű engedély nélküli tengeri tudományos kutatást végezhetett - írja a Reuters.

A parti őrség tájékoztatása szerint a kínai zászló alatt hajózó, JIA HAI KE 7 nevű tengerfenék-kutatót nagyjából 38 tengeri mérföldre észlelték Itbayat szigetétől északnyugatra. Az alig 160 kilométerre Tajvantól található Itbayat térségében tartózkodó egység figyelmen kívül hagyta az ismételt rádiófelszólításokat, amelyekben szándékai tisztázására és az engedély nélküli tevékenység leállítására szólították fel.

A hatóság kifejezetten aggasztónak nevezte, hogy a jármű hamis automatikus azonosítási (AIS) adatokat sugárzott. A nyomkövetési adatok alapján a kutatóhajó ugyanazon a napon a délkelet-kínai Hsziamen partjaitól Pápua Új-Guinea térségébe, majd onnan Itbayattól északnyugatra ugrált, ami fizikailag képtelenség. A hajó emellett nem haladt egyenletes útvonalon – ami ártatlan áthaladásra utalt volna –, hanem egy helyben vesztegelt, ami tengeri kutatásra utaló viselkedés.

A nyílt forrásokra hivatkozó parti őrség beszámolója alapján a 2000 tonnás, 70 méter hosszú egységet tengeri geológiai mérésekre tervezték, és képes a pontos helybentartásra. A hatóságok hangsúlyozták, hogy

a tartózkodási helyét leplező hajó jelenléte súlyos biztonsági kockázatot jelent az ország tenger alatti kommunikációs infrastruktúrájára, ráadásul a gyűjtött adatokat akár katonai célokra is felhasználhatják.

Batanes és a Luzon-szoros vizei kiemelt stratégiai jelentőséggel bírnak, mivel ezen a területen haladnak át a Fülöp-szigeteket Északkelet-Ázsiával és a tágabb indo-csendes-óceáni térséggel összekötő, kulcsfontosságú tenger alatti kábelfolyosók. A manilai kínai nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre, a parti őrség pedig közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a hajó mozgását.

Címlapkép forrása: Artyom Ivanov