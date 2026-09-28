Lesújtó számok: ennyi orosz katona már biztosan meghalt a háborúban

Rövid idő alatt nagyot ugrott a háborúban elesett orosz katonák száma az összesítés szerint, 2 hét alatt 10 ezer új névvel bővül a lista, ami így már eléri a 258 ezer főt. A hirtelen emelkedés nem azt jelenti, hogy a háború pörgött volna fel ennyire, hanem a Kijev és Moszkva közötti cserék részeként holttesteket is átadtak egymásnak. Erről egy lista is kiszivárgott, ezek a nevek pedig rákerültek így az orosz lap listájára is. Fontos ugyanakkor, hogy kizárólag akkor vesznek ide fel valakit, amint minden kétséget kizáróan meg nem erősödik, hogy a személyazonosság valóban létezik.

A Mediazona gyűjtése megjegyzi, hogy

a 258 ezres szám a valóságban jóval magasabb lehet,

mivel nincsenek ezzel kapcsolatban nyilvános adatbázisok, ezért olyan nyilvánosan elérhető információkra kell támaszkodniuk, mint a gyászjelentések, vagy a rokoni beszámolók. A jelentés megjegyzi, hogy várhatóan ezek a számok tovább fognak növekedni, ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy megpróbálják titkolni a haláleset pontos okát.

A háború kezdete óta Kijev és Moszkva is rendszeresen beszámol az ellenséges veszteségekről, a saját számokat viszont nem árulják el. Ezeket a jelentéseket érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a pszichológiai hadviselés része, hogy igyekeznek felnagyítani az ellenséges veszteségeket, míg a saját oldal számait igyekeznek eltitkolni.

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