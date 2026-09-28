Megállíthatatlanná válhat az Egyesült Államok csúcsfegyvere: radarjel nélkül is beméri az ellenséget

A Mojave Planespotting által szeptember 25-én közzétett felvételek egy korábbi, szeptember 19-i sorozat folytatásának tekinthetők. Akkor a FEVER21 hívójelet használó F-22-esről készültek szokatlanul éles fotók, amelyeken két külső konténer, valamint a törzs alsó részén elhelyezett világos színű panelek is jól kivehetők voltak. A képek, összevetve a 2026-os korábbi észlelésekkel és a hivatalos amerikai beszerzési dokumentumokkal, arra utalnak, hogy a légierő már egy előrehaladott fázisban teszteli az új passzív érzékelő képességeket az F-22-es platformon.

A látható konfiguráció infravörös vagy elektrooptikai szenzorok integrációjára utal, amelyek kiegészítenék a Raptor fedélzeti radarját, elektronikai harci rendszereit és a hálózati adatkapcsolaton keresztül érkező külső célmegjelöléseket.

A passzív érzékelés révén a vadászgép saját radarjelének kibocsátása nélkül is észlelhetné és követhetné a fenyegetéseket

– beleértve a más típusú alacsony észlelhetőségű repülőgépeket is –, ami jelentősen növelné egyébként is világelső túlélőképességét egy erősen védett légtérben.

Amennyiben az integráció sikeresnek bizonyul, a Raptor célmegjelölési rugalmassága és túlélőképessége egyaránt számottevően növekedhet. A passzív szenzorfúzió emellett lehetővé tenné a típus új szerepkörökben való alkalmazását is, anélkül, hogy az F-22-es eredeti alacsony észlelhetőségű jellemzői érdemben romlanának.

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