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Megszületett a döntés: önállóan harcoló drónflottával óvják meg a szigetországi pilóták életét
Globál

Megszületett a döntés: önállóan harcoló drónflottával óvják meg a szigetországi pilóták életét

Portfolio
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A brit hadsereg a DVD 2026 kiállításon mutatta be a Project NYX elnevezésű programját, amelynek célja, hogy az AH-64E Apache Guardian harci helikoptereket autonóm drónokkal kapcsolja össze. A koncepció szerint a drónok felderítési, célmegjelölési, elektronikai hadviselési és csapásmérési feladatokat hajtanának végre az erősen védett légtérben - közölte az Army Recognition.

A 220 millió fontos beruházással támogatott program keretében 2030-ig akár 24 autonóm, felfegyverzett repülőeszközt állíthatnak rendszerbe, amelyek a brit hadsereg 50 darabos AH-64E-flottája mellett működnének.

A koncepció lényege, hogy a pilóta nélküli eszközöket a személyzetes helikopterek előtt küldik be a magas kockázatú övezetekbe,

ezzel kiterjesztve az Apache-kötelékek hatósugarát, miközben jelentősen csökkentik a legénység kitettségét az ellenséges légvédelemmel szemben.

A kiállításon bemutatott részletek alapján a NYX egy képességdemonstrátor projekt, amely az úgynevezett irányított, de nem távirányított működési elvre épül. A tervezett feladatkörök között szerepel a hírszerzés, megfigyelés és célfelderítés (ISTAR), az ellenséges légvédelem leküzdése, a precíziós csapásmérés, sőt, utánpótlás szállítása is.

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A program jelentősége messze túlmutat egy újabb dróntípus hadrendbe állításán. A drón átrepülhet egy hegygerinc felett, behatolhat egy védett völgybe vagy megközelíthet egy feltételezett légvédelmi rakétaállást, miközben a helikopter rejtve marad. A drón a saját érzékelőivel beazonosítja a radarokat, páncélozott járműveket és vezetési pontokat, majd az adatokat azonnal továbbítja a helikopter személyzetének.

Ez a megközelítés a modern hadviselés egyik legégetőbb túlélőképességi kihívására ad választ. A mobil, kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek, a hordozható légvédelmi rakéták (MANPADS), a passzív érzékelők és a fejlett elektronikai hadviselési eszközök ugyanis rendkívül veszélyessé teszik a személyzetes forgószárnyasok közelfelderítési és célmegjelölési feladatait. A Project NYX ezt a taktikai kihívást kezeli azáltal, hogy az autonóm drónokat küldi közelebb a veszélyforrásokhoz, így az Apache személyzete anélkül hasznosíthatja a gyűjtött adatokat, hogy közvetlenül belépne az ellenséges tűzzónába.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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