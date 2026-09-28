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Nem tágít az Európai Unió: Kiderült, meddig maradhatnak a különleges missziók a háborús övezetben
Globál

Nem tágít az Európai Unió: Kiderült, meddig maradhatnak a különleges missziók a háborús övezetben

MTI
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Az Európai Unió Tanácsa meghosszabbította két közös biztonság- és védelempolitikai (KBVP) polgári misszió, a palesztin határon fekvő rafahi határellenőrzést segítő, valamint a palesztin területeken folytatott rendőri EU-misszió megbízatását.

Az rafahi missziót (EUBAM Rafah) 2005. november 25-én indították, amikor Izrael kivonult a Gázai övezetből. Feladata, hogy harmadik félként legyen jelen a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi átkelőhelyen, és hozzájáruljon a Palesztin Hatóság határkapacitásainak megerősítéséhez.

A palesztin területeken folytatott rendőri misszió (EUPOL COPPS) 2006. január 1-jén jött létre. Feladata, hogy a többi intézményfejlesztési programmal együttműködve hozzájáruljon a Palesztin Hatóságnak a hatékony és fenntartható rendfenntartás és a szélesebb körű büntető igazságszolgáltatási rendszer létrehozására irányuló erőfeszítéseihez.

Az EU mindkét misszió mandátumát kilenc hónappal, 2027. június 30-ig hosszabbította meg.

Az Európai Tanács 2026 júniusi zárónyilatkozatában megerősítette az EU elkötelezettségét a nemzetközi jogon és a kétállami megoldáson - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásán - alapuló átfogó béke iránt a régióban, és megerősítette, hogy kész részt venni az átfogó gázai béketerv végrehajtásában, beleértve az EUBAM Rafah és az EUPOL COPPS tevékenységét is - emlékeztetett közleményében az uniós tanács.

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