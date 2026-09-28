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Putyin embere felfedte az új stratégiát: ezzel eljöhet a háború vége
Globál

Putyin embere felfedte az új stratégiát: ezzel eljöhet a háború vége

Portfolio
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Az oroszok elkezdtek adatközpontokat támadni Ukrajnában, Andrej Kolesnyik, az állami Duma védelmi bizottságának tagja elárulta mi a céljuk ezzel – számolt be a Gazeta.

Moszkva a hétvége során ukrán adatközpontokra mért csapást, Kolesnyik szerint

ezzel a konfliktus vége kerül közelebb.

Szerinte a cél, hogy a logisztikai láncokat megszakítsák, ezzel teljesen ellehetetlenítsék az ukrán csapatok utánpótlását a frontvonalon.

Megszakítják ezt az ellátási láncot, és akkor az ukrán fegyveres erők lőszer és üzemanyag nélkül maradnak, amelyekre szintén szükség van a logisztikához

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– mondta.

Kifejtett, hogy szerinte ezzel „elvágják az ukrán hadsereg csápjait”. Az értékelések szerint érezhetően változtatják az oroszok a célpontokat, korábban inkább a szállítmányozást támadták, ezt követően a logisztikai központokat, újabban pedig az adatközpontok kerültek célkeresztbe. Szintén ennek részként a műveleteket megelőzően az energetikai infrastruktúrát lőtték intenzíven.

Hivatalosan az oroszok már évek óta lövik az ukrán utánpótlási vonalakat, de eddig nem sikerült megbénítaniuk az ellátási láncokat. A megváltozott stratégiától azt remélik Moszkvában, hogy az infokommunikációs központok elleni műveletekkel az irányítást tudják aláásni.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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