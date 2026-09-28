Az orosz hatóságok úgy vélik, hogy London

tudatosan megerősíti a külföldre emigrált orosz politikai csoportokat, hogy ezzel a Kremllel szembeni valós alternatíva „illúzióját” keltse.

Az FSZB kijelentette, hogy nyilvántartanak minden olyan orosz személyt, aki az Egyesült Királyságba költözött, és Moszkva „vereségét kívánja”. Meg is fenyegették ezeket, azzal, hogy a sorsuk „előre meghatározott”.

A felütést az adta meg, hogy az orosz fővárosban őrizetbe vettek egy személyt, aki a brit nagykövetségen dolgozott a biztonsági szolgálat tagjaként, és a gyanú szerint az ukránokkal állt összeköttetésben. Azzal vádolják, hogy utasításra információkat gyűjtött, például a brit diplomatákról is. Az eset komoly diplomáciai feszültséget eredményezett London és Moszkva között.

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