23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos vád: az európai atomhatalom titokban az orosz kormány bedöntését készíti elő
Globál

Súlyos vád: az európai atomhatalom titokban az orosz kormány bedöntését készíti elő

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hírhedt orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) jelentése szerint az Egyesült Királyság titokban beavatkozik az orosz belpolitikába – közölte a Gazeta.

Az orosz hatóságok úgy vélik, hogy London

tudatosan megerősíti a külföldre emigrált orosz politikai csoportokat, hogy ezzel a Kremllel szembeni valós alternatíva „illúzióját” keltse.

Az FSZB kijelentette, hogy nyilvántartanak minden olyan orosz személyt, aki az Egyesült Királyságba költözött, és Moszkva „vereségét kívánja”. Meg is fenyegették ezeket, azzal, hogy a sorsuk „előre meghatározott”.

A felütést az adta meg, hogy az orosz fővárosban őrizetbe vettek egy személyt, aki a brit nagykövetségen dolgozott a biztonsági szolgálat tagjaként, és a gyanú szerint az ukránokkal állt összeköttetésben. Azzal vádolják, hogy utasításra információkat gyűjtött, például a brit diplomatákról is. Az eset komoly diplomáciai feszültséget eredményezett London és Moszkva között.

Még több Globál

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Zelenszkij megteszi, amit Trump kér a válság ellen, de van egy súlyos feltétele

Különös szellemhajó bukkant fel a stratégiai vizeken: létfontosságú tenger alatti kábeleket veszélyeztet a távol-keleti óriás

Kapcsolódó cikkünk

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Lemondott Aleksandar Vucic szerb elnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility