Tárgyalt az oroszokkal Európa legerősebb hatalma - Hatalmas dráma lett a vége

Álláspontjaink - természetesen - mérföldekre vannak egymástól, és ez ismét világossá vált"
- fogalmazott a német külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette: a találkozó megerősítette a berlini álláspontot, miszerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot a tűzszünetre és az ukrajnai háború lezárására.
A külügyi tárca hétfőn azzal is megvádolta Moszkvát, hogy propagandacélokra használta fel a két külügyminiszter New York-i találkozóját.
Természetesen tisztában vagyunk egy személyes találkozó - mondjuk úgy - propagandaértékével, amelyet az orosz fél ki is használt, és továbbra is ezt fogja tenni"
- mondta a tárca szóvivője.
Hozzátette ugyanakkor, hogy Berlin indokoltnak tartotta a személyes egyeztetést, hogy ismét világossá tegye álláspontját.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője az EU védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója után kijelentette: Lavrovnak a találkozó utáni nyilatkozatai azt bizonyítják, hogy Moszkva nem akar véget vetni az ukrajnai háborúnak.
Oroszországot "egyáltalán nem érdekli a béke" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ez most már "mindenki számára nagyon-nagyon egyértelmű". Hozzáfűzte, hogy ha Moszkva valóban komolyan gondolná a háború lezárását, Lavrov másként viszonyult volna német kollégájához.
A két külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés ülésszakának margóján találkozott két nappal korábban. Ez volt az első közvetlen német-orosz magas szintű egyeztetés azóta, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.
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