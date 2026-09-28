Titokban folynak a béketárgyalások, de aligha lesz ebből gyors eredmény - Megszólalt Donald Trump legnagyobb ellensége

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Irán és az Egyesült Államok közvetítőkön tárgyal egymással, jelenleg is épp folyamatban van egy ilyen egyeztetés a két háborúzó fél közt.

Irán jelenleg erősen szkeptikus a tárgyalások rövidtávú eredményeit illetően:

úgy látják, a felek álláspontjai továbbra is messze vannak egymástól, nem várhatók gyors eredmények a tárgyalások során.

Teheráni források azt is hangsúlyozták, hogy nincs is értelme elkapkodni a választásokat, mivel az Egyesült Államok politikai helyzete megváltozhat a félidős választások után, valószínűleg arra gondolnak, hogy a törvényhozás egy vagy mindkét kamarájában a demokraták kerülhetnek többségbe, akik korlátozhatják Trump hatalmát.

Maga az elnök is arról beszélt korábban, hogy reálisabbnak tartja, hogy csak az időközi választások után lesz a tárgyalásoknak eredménye.

Közben egy másik, meg nem nevezett amerikai vezető úgy nyilatkozott: semmilyen megállapodást nem fognak kötni Iránnal, amely nem foglalkozik az atomprogram leszerelésével.

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