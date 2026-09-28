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Titokban folynak a béketárgyalások, de aligha lesz ebből gyors eredmény - Megszólalt Donald Trump legnagyobb ellensége
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Titokban folynak a béketárgyalások, de aligha lesz ebből gyors eredmény - Megszólalt Donald Trump legnagyobb ellensége

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Iráni vezetők nem látják reálisnak, hogy sikerül megállapodni az Egyesült Államokkal a november 3-ai, időközi választások előtt – tudta meg a Bloomberg.
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Irán és az Egyesült Államok közvetítőkön tárgyal egymással, jelenleg is épp folyamatban van egy ilyen egyeztetés a két háborúzó fél közt.

Irán jelenleg erősen szkeptikus a tárgyalások rövidtávú eredményeit illetően:

úgy látják, a felek álláspontjai továbbra is messze vannak egymástól, nem várhatók gyors eredmények a tárgyalások során.

Teheráni források azt is hangsúlyozták, hogy nincs is értelme elkapkodni a választásokat, mivel az Egyesült Államok politikai helyzete megváltozhat a félidős választások után, valószínűleg arra gondolnak, hogy a törvényhozás egy vagy mindkét kamarájában a demokraták kerülhetnek többségbe, akik korlátozhatják Trump hatalmát.

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Maga az elnök is arról beszélt korábban, hogy reálisabbnak tartja, hogy csak az időközi választások után lesz a tárgyalásoknak eredménye.

Közben egy másik, meg nem nevezett amerikai vezető úgy nyilatkozott: semmilyen megállapodást nem fognak kötni Iránnal, amely nem foglalkozik az atomprogram leszerelésével.

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