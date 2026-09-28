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Tombol a Kreml: Moszkva kiakadt egy rakétarendszer miatt a keleti hatalomra, ez nem marad válasz nélkül
Globál

Tombol a Kreml: Moszkva kiakadt egy rakétarendszer miatt a keleti hatalomra, ez nem marad válasz nélkül

Portfolio
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Oroszország nem bízik Japán azon ígéreteiben, amelyek az amerikai rakétarendszerek hadgyakorlat utáni kivonására vonatkoznak, és figyelmeztetett, hogy az ilyen lépések nem maradnak válasz nélkül – jelentette ki Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes.

Rudenko az Izvesztyija napilapnak adott interjújában elmondta, hogy a japán hatóságok ígéretet tettek a rakétarendszerek eltávolítására a hadgyakorlatok lezárultával.

Sajnos a jelenlegi hatóságokban kevéssé bízunk. Éppen ezért figyelmeztettünk, hogy az ilyen lépések nem maradnak válasz nélkül

– fogalmazott az orosz diplomata.

Korábbi beszámolók szerint az amerikai erők júniustól szeptemberig a Japán délnyugati részén fekvő Kjúsú szigetére – az ország négy fő szigetének egyikére – telepítették a közepes és rövid hatótávolságú rakéták indítására tervezett Typhon földi telepítésű rakétarendszereket. A Typhon rendszerek mellett HIMARS rakéta-sorozatvetőket is bevetettek a hadgyakorlatok során.

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Oroszország a Typhon rendszerek japán területről történő kivonását követelte. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban kijelentette, hogy a Typhon rendszerek telepítésével járó hadgyakorlatok veszélyeztetik Oroszország térségbeli érdekeit és biztonságát.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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