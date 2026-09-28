Trump szerint egyetlen oka van a világméretű problémának, Kijevnek könyörög a megoldásért

Trump az újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy
az igazi gondot nem a közel-keleti helyzet jelenti, hanem az, hogy Ukrajna rendszeresen támadja a dízelt előállító orosz finomítókat.
Az amerikai elnök állítása szerint Zelenszkij erre úgy reagált, hogy valószínűleg felhagynak a csapásokkal. Az ukrán elnök válaszát ugyanakkor kizárólag Trump szavaiból ismerjük, azt sem Zelenszkij, sem a hivatala nem erősítette meg.
Trump azzal indokolta a kérését, hogy az orosz finomítók elleni csapások globális olajellátási fennakadásokat idézhetnek elő, majd hozzátette, hogy
Zelenszkij a létesítmények bombázása helyett más módon is gyakorolhatna nyomást Oroszországra.
Az amerikai elnök korábban nyilvánosan is felszólította Zelenszkijt és Vlagyimir Putyint, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Alexander Stubb finn elnök nemrég úgy fogalmazott, hogy Trump megkétszerezte erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében, és az amerikai fél egyre többet tesz azért, hogy a konfliktus mielőbb véget érjen.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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