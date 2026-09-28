Új szakaszba lépett az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverének fejlesztése

A Haditengerészet Stratégiai Rendszerek Programirodája (SSP) 2026. szeptember 24-én bejelentette, hogy a W93/Mk7 program az év korábbi szakaszában teljesítette a B mérföldkövet (Milestone B), és átlépett a mérnöki és gyártásfejlesztési szakaszba. A döntéssel a program maga mögött hagyta az előzetes tervezési fázist, így megkezdődhet a részletes mérnöki munka, a konfiguráció minősítése, valamint a gyártási folyamatok kidolgozása.

Ez a mérföldkő ugyanakkor még nem jelent sorozatgyártási vagy hadrendbeállítási engedélyt, csupán a következő fejlesztési fázis elindítását teszi lehetővé.

A W93 típusú nukleáris robbanófejet az amerikai Energiaügyi Minisztérium és a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatal (NNSA) fejleszti, míg az Mk7 jelzésű visszatérő egységet a haditengerészet tervezte meg; utóbbi feladata a robbanófej célba juttatása a légkörbe való visszatérés során. A két elem szorosan kapcsolódik egymáshoz ugyanazon stratégiai fegyverrendszeren belül, amelyet a Trident II D5 rakétarendszerrel való kompatibilitásra terveznek, beleértve a jelenleg alkalmazott, meghosszabbított élettartamú változatot és a jövőbeli D5 Life Extension 2 konfigurációt is.

A fejlesztés egy átfogó modernizációs folyamat része, amely az amerikai tengeri indítású nukleáris elrettentő erő szinte minden elemét érinti. Az Ohio-osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárókat fokozatosan a Columbia-osztály egységei váltják fel, miközben a Trident II D5 rakétarendszer saját élettartam-hosszabbítási programja is zajlik. A haditengerészet jelenleg elsősorban a W76 és W88 robbanófej-családokra támaszkodik, a W93 pedig ezek kiegészítésére szolgál majd az elkövetkező évtizedekben, nem pedig a közvetlen kiváltásukra.

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