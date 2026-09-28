Ukrán miniszterelnök: már a legrosszabb forgatókönyvre is gondolni kell

A TSN televíziós csatornának adott interjút az ukrán politikus, megemlítve az infrastruktúrát érő orosz támadásokat, szerinte ameddig a háború le nem zárul, addig számítani kell a folyamatos akciókra ezek ellen. Kijelentette az adatközpontok összefüggésében, hogy fontolóra veszik azok föld alá költöztetését, esetlegesen a külföldre áttelepítését.

Nincs egyetlen szabály, de tény, hogy el kell kerülnünk a legrosszabb forgatókönyvet

– hangsúlyozta.

Moszkva az elmúlt időszakban több központot is támadott, ennek következtében az országban sokkal körülményesebbé vált a kommunikáció. Az ismeretek szerint eddig az UkrTelecom, a DreamLine, az Omega Telecom, a Kyivstar, a Vodafone és a Datagroup adatközpontjait érte csapás. A robbanásokat követően több weboldal is szolgáltatáskimaradásról számolt be.

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